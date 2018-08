Dochtertje Chantal Bles 'sterker' en Gerard voelt zich een pedaalemmer

Claudia de Breij doet een 'Dotannetje' vanuit vliegtuig

13:25 Cabaretière Claudia de Breij kon tijdens een KLM-vlucht naar New York nauwelijks haar ogen geloven toen naast haar een passagier haar album Alles is goed opzette. ,,Oh my god, ik denk niet dat hij weet wie ik ben. OMG hij luistert letterlijk het hele album'', laat ze via een langzame wifiverbinding vanuit het vliegtuig weten aan haar ruim 30.000 Instagram-fans.