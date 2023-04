Dochtertje Eva ontroert met magische woorden en Famke haalt hele huis overhoop

Komiek Barry Humphries (89), bedenker Dame Edna, overleden

De Australische komiek Barry Humphries, vooral bekend door zijn typetje Dame Edna Everage, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden Australische media, waaronder The Sydney Morning Herald. Dame Edna was bekend om haar satire, lila haar en extravagante brillen. Ook had zij een aantal eigen praatprogramma’s.