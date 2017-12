Dochtertje voor James Corden en zijn Julia

Na dit bericht werd er volop gespeculeerd over welke Harry James het had. Fans hoopten vurig dat hij het over Harry Styles had, met wie James een passionele zoen deelde in de nieuwe kerstclip van Carpool Karaoke, het razend populaire onderdeel uit Corden's programma. En volgens een aantal Twitteraars bleek dat zo te zijn. De zanger nam het stokje over van zijn landgenoot en deed dat volgens mensen die bij de show aanwezig waren 'helemaal geweldig'.



Harry hoorde pas twee en een half uur voordat de opnames begonnen, dat James naar het ziekenhuis moest met zijn vrouw. De zanger is goed bevriend met James en is net klaar met het eerste deel van zijn concertreeks Harry Styles: Live on Tour. Op 11 maart hervat hij zijn tour in Basel.



James en Julia hebben al twee kinderen: zoon Max (6) en dochter Carey (3). De naam van het nieuwe kindje is nog niet bekend gemaakt.