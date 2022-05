Dochtertje voor Papa Jay en nieuwe liefde: ‘Nu staat het weer gelijk, 3-3'

Vorig jaar augustus gaf Papa Jay het jawoord aan zijn Saffiera. Zij kwam vlak na het laatste tv-seizoen waarin de familie Lopez te zien was, in het leven van het gezin. Een groot Rotterdams gezin met al Talitha, Danilo, Jaïro, Jordan en Felice. Daar hoort natuurlijk ook zijn dochter Leanna bij. Zij had dit jaar 12 moeten worden, maar haar hartje stopte tijdens de zwangerschap. Nu komt daar met Noëlla weer een meisje bij.



,,Ze had de laatste tijd de hele tijd trek in frietjes”, vertelt Papa Jay over Saffiera. ,,Die moesten dan gehaald worden 's avonds om 23.00 uur bij die grote gele M. Dus ik wist dat het er aan zat te komen. Nu hebben we daar een heel mooi frietje in een bakje liggen”, zegt hij over zijn dochtertje.



Zusje Felice is blij met een zusje: ,,Nu staat het gelijk. 3-3. Feyenoord tegen Ajax", zegt ze lachend. Saffiera weet in ieder geval dat de kraamtijd wat makkelijker gaat zijn: ,,Ik denk wel dat Jay vol adviezen zit.” En of er nog meer kinderen komen? Papa Jay: ,,Ik heb een groot hart. Als God mij nog meer kinderen toevertrouwt dan doen we dat en gaan we er gewoon voor.”



Papa Jay kreeg de andere kinderen met zijn ex-vrouw, maar die vertrok zes jaar geleden. Eerder vertelde hij al tegen deze site dat hij nog altijd een foto van haar in huis heeft. ,,Ik wilde de kinderen, en vooral de jongsten, laten zien wie hun mama is. Maar ze noemen Saffiera mama. Hoe zij met ze omgaat, met liefde en respect, dat heeft veel gedaan.’’ Alleen zoontje Danilo keek in het begin de kat uit de boom. Hij was bang dat ook zíj zou vertrekken. ,,Maar ik heb hem ook uitgelegd: van bouwen, komt vertrouwen.’’ Nu is het dikke mik. Saffiera maakte het gezin compleet.