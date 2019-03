Dochtertje Waylon wordt president en Bobbi Eden breidt haakimperium uit

Linda de Mol waagt zich aan ‘poepdure’ injecta­bles

17:40 Botox is niet Linda de Mols ding, wel waagt ze zich regelmatig aan injectables, waarbij rimpels en plooien in haar gezicht (tijdelijk) verdwijnen. De 54-jarige presentatrice zit momenteel midden in de zogenoemde thermagebehandeling.