Docu Audrie & Daisy: Kijken met gebalde vuisten

interview ‘Mrs. Weasly’ Julie Walters: Ik speel graag volkse types

10:04 Hoewel zij twee Oscarnominaties op haar naam heeft staan en als mrs. Weasley te zien was in de meeste Harry Potters-films is Dame Julie Walters (70) internationaal niet zo bekend als haar collega’s Judi Dench, Helen Mirren en Maggie Smith. Daar zit de nuchtere Engelse actrice niet mee. ,,Ik voel me vereerd om in dit rijtje te staan.’'