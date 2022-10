Docu vertelt uniek verzoeningsverhaal achter moord op minister in opdracht van Pablo Escobar

Mediabedrijf Scenery komt met de documentaire Lara vs. Escobar. De docu vertelt het unieke verzoeningsverhaal achter de beroemde moord op de Colombiaanse Minister van Justitie Rodrigo Lara Bonilla. De minister werd in 1984 vermoord in opdracht van drugsbaron Pablo Escobar.

In de jaren erna is de zoon van de minister, Jorge Lara, uit op wraak, maar door een speling van het lot ontmoet hij de zoon van Pablo Escobar, Juan. De twee ontdekken dat ze meer gemeen hadden dan ze dachten. Nu, decennia later, heeft Scenery daar een documentaire over gemaakt. Het is de tweede docu van het mediabedrijf na Human Playground, de zesdelige Netflix-serie over uitzonderlijke sporten in de wereld die in 193 landen is gelanceerd.

Lara vs. Escobar wordt volgende week gepresenteerd op de MIPCOM, de televisiebeurs in Cannes. De regie is in handen van de met een Bafta- en Emmy Award bekroonde Mags Gavan, die op wereldwijde belangstelling rekent voor haar docu waaraan zij tien jaar werkte. ,,Deze film was een passieproject, waarvan ik wist dat ik het moest maken. Lara vs. Escobar zal het publiek in dezelfde emotionele achtbaan brengen, maar hopelijk op een betere, meer hoopvolle plek achterlaten.”

