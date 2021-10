Documentaire bezoekt omstreden ‘healer’ Jomanda: ‘Ze leeft zeer teruggetrokken bestaan’

,,Ze moest en zou op de brandstapel”, zegt Tineke de Nooij (80). De Nooij maakte twintig jaar geleden al drie documentaires over Jomanda in de tijd dat die de wereld over reisde. De gebedsgenezeres stond in haar blauwe jurk voor volle zalen. Het waren on-Nederlandse toestanden; mensen die schuddend op de vloer lagen, die genazen door haar aanraking of instraling. De Nooij vond het fascinerend wat Jomanda deed. ,,Als Jomanda op de radio was, straalde ze Bar-le-duc water in en daarvoor kwamen mensen dan naar de studio om dat op te drinken.”