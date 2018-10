Documentaire over Alexander McQueen trekt volle zalen

Duitse oeuvre­prijs voor musicalac­tri­ce Pia Douwes

9:04 De Nederlandse musicalster Pia Douwes (54) heeft gisteren in Hamburg de Deutscher Musical Theater Preis in ontvangst mogen nemen. De oeuvreprijs is de enige musicalprijs in het Duitse taalgebied (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk). Pia is de eerste, niet in het taalgebied geboren persoon die de onderscheiding heeft gekregen.