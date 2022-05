Documentaire over leven Jennifer Lopez vanaf juni te zien op Netflix

Jennifer Lopez, ook bekend onder haar bijnaam J.Lo, brak in 1999 door als zangeres met een mix van pop, R&B en latin. Ze scoorde in de jaren 90 en de jaren nul grote hits met onder meer Waiting For Tonight, Jenny From The Block, Let’s Get Loud en Love Don’t Cost A Thing. Met ruim 21 miljoen verschillende maandelijkse luisteraars behoort ze op dit moment tot de tweehonderd meest gestreamde artiesten ter wereld. Als actrice speelde ze in tientallen films, waarvan Hustlers uit 2019 de meest recente is.



Halftime is vanaf 14 juni exclusief te zien op Netflix.