Documentaire van Michelle Obama vanaf 6 mei op Netflix

In Becoming worden opnames vertoond van Obama, toen zij na de lancering van haar gelijknamige biografie op tournee ging langs 34 steden wereldwijd om zo contact te maken met haar lezers. ,,Deze film geeft een inkijkje in mijn leven en de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn boektournee’’, zo maakte ze op sociale media bekend.



,,Tijdens mijn reizen heb ik zoveel inspirerende mensen ontmoet en ik merkte dat hetgeen dat ons verbindt écht, oprecht en sterk is. In grote of kleine gemeenschappen, bij jong en oud, komen we samen als één geheel. Ik weet dat het in deze tijden van crisis moeilijk is om hoop te voelen. Maar ik hoop dat deze documentaire, waarin zoveel mensen hun inspirerende verhalen delen, daar toch aan kan bijdragen.”



De docu wordt het regiedebuut van Nadia Hallgren en wordt uitgebracht in samenwerking met Higher Ground, het productiehuis dat Michelle samen runt met haar echtgenoot, Barack Obama. Eerder al bracht Higher Ground het Oscarwinnende ‘American Factory’ uit. De documentaire verschijnt exclusief op Netflix.