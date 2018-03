Doe jezelf een lol en kijk naar Dream School

Update Timing transfer Johnny de Mol naar SBS 6 lijkt geen toeval

15:08 Johnny de Mol stapt in de zomer over van RTL naar SBS 6, de zender van zijn vader. De presentator tekende een driejarig contract voor onder meer het maken van een grote studioshow, een muziekprogramma, een variant op SynDROOM en de terugkeer van Waar is de Mol? De timing van deze transfer is logisch.