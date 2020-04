Doek valt voor Modern Family: tien opvallende weetjes

De Amerikaanse reeks is al jarenlang één van de meest succesvolle shows uit tv-land, maar na 11 seizoenen Modern Family te hebben gemaakt, is voor de cast van de populaire serie nu echt het doek gevallen. De Amerikaanse zender ABC zond gisteravond de allerlaatste aflevering uit. Voor de liefhebbers zetten we tien opvallende weetjes op een rij.

1. Modern Family zou eigenlijk een animatiereeks worden

De makers van de serie wilden van Modern Family eerst een animatiereeks maken. Daar hadden ze een merkwaardige reden voor: ze konden naar eigen zeggen niet overweg met kinderen, en wilden dus ook geen gedoe op de set. ‘Bij het casten zagen we 200 tot 300 mensen. Op een gegeven moment dachten we: argh, misschien maken we er wel gewoon een geanimeerde versie van.’



Volledig scherm Ed O'Neill als Jay en Sofia Vergara als Gloria. © CBS

2. Julie Bowen was hoogzwanger tijdens de eerste opnames

Toen actrice Julie Bowen auditie deed voor de rol van Claire Dunphy, was ze in verwachting van een tweeling. Bij aanvang van de opnames van de eerste aflevering had ze zo’n dikke buik, dat de makers besloten in te grijpen: haar buik werd keer op keer verborgen door een cornflakes-doos of wasmand strategisch in beeld te plaatsen.



3. Ed O’Neill was ‘tweede keuze’

Het heeft niet veel gescheeld, of de rol van pater familias Jay Pritchett was naar een heel andere acteur gegaan. De rol werd in eerste instantie namelijk aangeboden aan Craig T. Nelson. Pas nadat hij die rol afwees, kwam Ed O’Neill in het vizier van de makers.



Volledig scherm De rol van pater familias Jay Pritchett werd in eerste instantie aangeboden aan Craig T. Nelson. © NBC

4. Friends-acteur Matt LeBlanc sloeg hoofdrol af

Eenzelfde verhaal voor Friends-acteur Matt LeBlanc: hij heeft destijds één van de hoofdrollen in de populaire comedyserie afgeslagen. Matt kreeg van de producenten de rol van Phil Dunphy aangeboden, maar bedankte vriendelijk. ,,Ik herinner me dat ik het script las en dacht: dit is echt een goed verhaal, maar ik ben niet de juiste persoon voor deze rol’’, aldus LeBlanc. ,,Ik had het project onrecht aangedaan als ik het wel had gedaan. Ik weet wat ik kan en wat niet.’’



5. Sofia Vergara is eigenlijk blond

De Colombiaanse actrice Sofia Vergara viel op met haar rol als Gloria. Haar personage heeft glanzende bruine lokken, maar wist je dat de actrice eigenlijk een blondine is? ,,Toen ik voor het eerst naar Amerika kwam, kleurde ik mijn haar héél donker”, zei ze daarover. ,,Ik, mijn broers en zussen zijn allemaal blond. Toen ik audities ging doen voor Amerikaanse rollen, wisten ze niet wat ze met me aanmoesten. Een blonde latina? In Los Angeles ziet een latina er meer Mexicaans uit. Maar als je naar Uruguay, Argentinië of Colombia gaat, kom je veel blonde mensen tegen.’’



Volledig scherm Sofia Vergara is eigenlijk blond. © Photo News

6. Luke Dunphy is in werkelijkheid de slimste

We kennen acteur Nolan Gould als de onhandige en onverstandige Luke Dunphy. Maar vergis je niet: Nolan is in het echte leven een waar genie. Met een IQ van 150 is hij lid van Mensa, een vereniging van en voor mensen die met hun hoge IQ tot de slimste 2 procent van de bevolking horen. Dat Nolan een knappe kop is, was al te merken op zijn dertiende toen hij er in slaagde om zijn middelbare school volledig af te ronden.



7. Het Dunphy-huis was de hele tijd onbewoond

In bijna elke aflevering krijgen we shots te zien van hoe de Dunphy-villa er aan de buitenkant uitziet. Maar wist je dat die villa ook alleen maar voor dat doel werd gebruikt en eigenlijk al die jaren leegstond? Intussen is het huis verkocht voor maar liefst 2,5 miljoen dollar (2,3 miljoen euro). De buitenshots zijn nog steeds te zien in het laatste seizoen, maar daar betaalt distributeur 20th Century Fox een mooie vergoeding voor aan de eigenaars.



8. Ed O’Neill leest al dertig jaar dezelfde krant

Aandachtige kijkers merkten op dat Ed O’Neill exact dezelfde krant leest als in de serie Married With Children, dertig jaar eerder. Best wel grappig maar niet abnormaal. Die specifieke krant is namelijk speciaal goedgekeurd om in series te mogen verschijnen omdat deze geen onethische of gevaarlijke inhoud bevat.



Volledig scherm Ed leest al 30 jaar dezelfde krant. © ABC

9. Eén voor allen, allen voor één

De cast van Modern Family houdt er niet alleen op de buis maar ook achter de schermen een hechte band op na. Aan het begin van de eerste opnames kwamen alle acteurs overeen dat niemand de hoofdrol speelt, waardoor geen enkele acteur genomineerd kan worden voor een award als hoofdrolspeler.



10. De serie kwam er eigenlijk dankzij Nederlandse filmmaker

In de originele pitch van de serie komt Geert Floortje voor, een Nederlandse filmmaker, die het leven van de familie Pritchett wil verfilmen. Geert woonde in zijn tienerjaren een hele tijd bij de familie en keerde er later terug om het alledaagse leven in beeld te brengen. Hij werd helaas geschrapt, waardoor het geheel minder als documentaire aanvoelt. Het is wel dé reden waarom de Dunphys en Pritchetts altijd rechtstreeks tegen de camera praten.