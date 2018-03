'Dokter Deen komt met kerstfilm'

Van de Ven vertelde vanmorgen op Radio 1 dat zij en de hele crew het ontzettend jammer vinden dat de serie stopt. ,,We begrijpen het wel hoor. Het is een kleine omroep en een dure serie. Maar het is een ontzettend leuke ploeg, waar je in zeven jaar veel van gaat houden. We zijn echt een beetje een familie geworden", vertelt ze. Vervolgens voegt Monique meteen toe dat het tóch misschien nog niet helemaal afgelopen is met Dokter Deen: ,,Misschien dat wij nog wel een keer wat leuks gaan doen, zoals een film of zo... Iets van 'Dokter Deen the Movie'.

Serieuze plannen

Met 'wij' doelt Monique mede op haar man Edwin de Vries, bedenker en scriptschrijver van de serie. Ook Edwin was vanmorgen op de radio. In de show van Jeroen van Inkel op radio 5 zei hij dat de makers serieuze plannen hebben voor een afsluitende film die met kerst in de bioscoop moet verschijnen.

,,Ik heb dat geopperd bij Jan Slagter van Omroep MAX en die zei toen: 'Dat moet dan wel een kerstfilm worden'. Nou oké, dan maken we er een kerstfilm van, dat is leuk", aldus Edwin. ,,Dus daar zijn we nu serieus over aan het nadenken."

Mocht de film er komen, dan is dat in elk geval niet eerder dan kerst 2019. ,,Dit jaar haal je niet meer. We moeten het script nog schrijven en dan zouden we de film dit jaar met kerst kunnen opnemen voor het volgende jaar."

Het derde seizoen van Dokter Deen eindigde met een hartaanval van hoofdpersoon Maria Deen, gespeeld door Monique van de Ven. Seizoen vier speelt zich vier jaar later af. De eerste aflevering is vanavond om 20.25 uur te zien bij NPO1. Met een nieuw gezicht voor het vertrouwde personage Eva: Maartje Remmers. ,,Dokter Deen is voor ieder wat wils.''