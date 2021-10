Dokter Expeditie Robinson grijpt in en stuurt kandidaat naar huis

Honger

De meningen waren verdeeld in huize Jansen. Was het niet-stemmen op de Eilandraad nu een cliffhanger of een anticlimax? Ik vond het laatste. De spanning werd zorgvuldig opgebouwd. Met Jasmine en René op het strand, met gekonkel, met plannen, veel onzekerheid en de grote vraag: wie o wie moet vertrekken? Loek, Jasmine of toch een konijn uit de hoge hoed? Maar dan de kater: de opmerking van Kaj Gorgels dat er ‘niet gestemd gaat worden’. Bam! Alsof twee kroeggangers een avondje aan het flirten zijn, met gloeiende koontjes om elkaar heen dansen en dan plotseling (het is twaalf uur) het licht aangaat en, verdorie, een van de twee is verdwenen. En die kus dan?

De honger naar spanning neemt toe in deze reeks van Robinson. Het duel tussen Jan en Yuki was fijn, maar over de touwenproef was niet goed nagedacht. Eén net, waar zeven kandidaten onder door moesten... Nogal wiedes dat dat een wachtrij opleverde. En dat de eerste (Wietze) ook als eerste bij de Robinson-knoop zou komen. Waarom niet zeven netten neergelegd? Wie nog beter had opgelet wist ook dat Défano helemaal niet meer in beeld was en dus had afgehaakt... Arme makers, ze moesten er nog iets van maken. Het fijne: deze Eilandraad krijgen we gelukkig nog een keer! Cliffhanger dus...