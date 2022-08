Dolf Jansen reageert via brief op ophef na optreden Uitmarkt

‘Iemand nam gister de moeite op het hoofdpodium van de Uitmarkt een stukje van me te filmen, zonder context’, schrijft de komiek. In het filmpje is te zien dat Jansen het publiek meerdere keren ‘het is allemaal de schuld van de boeren’ laat zeggen. ‘Ja, zonder context zou ik ook boos zijn op mijn eigen woorden.’ De context was ‘comedy, satire’, vervolgt hij. Satire ‘overdrijft’ volgens Jansen. ‘Dus: als ik een tekst schrijf van 19 coupletten (ja, er is echt een hoop te zeggen over de sector) waarin de terugkerende regel is HET IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN DE BOEREN, en die tekst loopt steeds verder uit de rails, dan is de grap dat iedereen (oké, bijna iedereen) begrijpt dat dat natuurlijk niet zo is.’