Dolly Parton, Elton John en Mariah Carey eren Olivia Newton-John tijdens herdenkingsbijeenkomst

Als eerste sprak John Easterling, de weduwnaar van de vorig jaar overleden zangeres en actrice. “Elke dag met Olivia was magisch”, herinnerde een zichtbaar geëmotioneerde Easterling zich. Hij bekende ook dat toen hij haar in de jaren 90 leerde kennen hij niets had met haar muziek en zelfs de film Grease nooit gezien had. ,,Jullie moeten begrijpen dat ik geen Olivia-fan was”, zei hij. De twee vonden elkaar echter in hun gedeelde belangstelling voor de natuur en natuurlijke geneeswijzen. Toen hij eenmaal Olivia hoorde zingen, ervoer hij echter de ‘helende werking’ van haar stem.

,,De wereld verloor een van haar grootste talenten toen Olivia ons verliet”, Dolly sprak Parton. ,,Ik weet dat het vooral pijnlijk is voor alle mensen daar in Australië, omdat ze een van jullie is”, zei de zangeres. ,,Als land moeten jullie heel trots zijn en weten dat de hele wereld met jullie mee rouwt.”

Carey noemde zichzelf ‘een fan en een vriendin’ van de zangeres. ,,Ik wil hier gewoon even bedanken. Ze heeft mijn leven echt beïnvloed. Als klein meisje hield ik zoveel van haar toen ik opgroeide, Grease was waarschijnlijk de eerste film die ik ooit zag.” Zanger Elton John omschreef de zangeres en actrice als ‘grappig’ en ‘vriendelijk’. ,,Ze was warm en ze was getalenteerd en elke keer als we bij elkaar kwamen, lachten we en lachten we en lachten we.”

Zangeres Pink noemde haar een van ‘de vriendelijkste’ mensen ter wereld. Acteur Hugh Jackman liet weten dat hij toen hij jong was ‘geobsedeerd’ was door de film Grease en een poster van Olivia Newton-John aan zijn muur had hangen die hij ‘elke avond kuste’. Ook actrice Nicole Kidman groeide op met Olivia Newton-John, vertelde ze. ,,Ze was gewoon een licht in deze wereld, wat we denk ik allemaal zo voelen en ik groeide op met haar, luisterend naar haar.”

De herdenkingsdienst werd gehouden in Hamer Hall in Melbourne, in de Australische deelstaat Victoria. Newton-John werd weliswaar geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar bracht een groot deel van haar jeugd door in Melbourne. De dienst is via een livestream te volgen.

Bezoekers van de herdenkingsdienst zijn door nabestaanden van Newton-John gevraagd om geen bloemen mee te nemen. In plaats daarvan werden ze opgeroepen om te doneren aan het Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre.

De Brits-Australische actrice en zangeres stierf in augustus op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

