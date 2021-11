Dolly Parton speelt rol in laatste seizoen van hitserie Grace and Frankie

Ik Ver­trek-stel dat Duits spoorweg­sta­ti­on kocht vol zwammen zit nog met bouwplaats

Het emigratieprogramma Ik Vertrek is opnieuw populair bij televisiekijkend Nederland. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen veroverde de tweede plek in de lijst van best bekeken programma's. Te zien was hoe Edward en Ingrid zich waagden aan de renovatie van een compleet vervallen spoorwegstation in Duitsland.

5 november