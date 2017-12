Domien verft haren blond voor Serious Request

Gisteravond laat presenteerde Domien de marathonuitzending vanuit het Glazen Huis 'met blauwe smurrie in mijn haar'. Eerder op de dag liet Sander Hoogendoorn zijn haar blauw verven. De geblondeerde Jan Kooijman, de slaapgast, daagde Domien uit zijn voorbeeld te volgen en zijn zwarte haren te verruilen voor een blonde coupe.

De jaarlijkse 3FM-actie Serious Request heeft tot nog toe ruim 1,7 miljoen euro opgeleverd voor het Rode Kruis. Met het geld wil de organisatie ditmaal families herenigen die door rampen of oorlogsgeweld zijn verscheurd. De dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn stapten maandagavond het Glazen Huis in Apeldoorn binnen. Ze blijven er tot kerstavond al vastend verzoeknummers draaien.