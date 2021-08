Domien Verschuuren verlengt contract bij Qmusic: ‘Hopelijk worden we de grootste’

Domien Verschuuren en nieuwslezer Anton Griep zijn vanaf vandaag weer terug van vakantie en elke werkdag te horen in de Q-middagshow. Ze maken vanmiddag radio vanuit de vernieuwde Qmusic-studio. Domien met een nieuw contract op zak.

Gefeliciteerd! Je zit helemaal op je plek bij Qmusic hè!

,,Ik ben hier helemaal thuis. Ik heb meer dan twaalf jaar bij 3FM gewerkt en dan is een overstap altijd spannend, maar vanaf dag één voelde het hier helemaal goed. Tof dat dit nog even doorgaat. Ik ben megablij dat we dit avontuur samen verder aangaan.”

Quote Voor mij is het duidelijk: radio is het aller- aller- allermooi­ste medium dat er is Domien Verschuuren

En het moet ook wel lekker zijn dat de discussie over luistercijfers nu alleen gaat over wanneer jullie de grootste zijn. Jullie zijn al marktleider in de commerciële doelgroep, maar hikken ook tegen Radio 2 aan als grootste zender van het land.

,,Het mooie is dat we marktleider zijn bij de doelgroep. Dat is het belangrijkste en we zijn dat al een jaar. Maar als je eenmaal aan het nummer één zijn mag ruiken, is dat heel fijn om te bereiken. Afgelopen jaar stonden we op gelijke hoogte met Radio 2, maar het zou heel leuk zijn om er één keer overheen te gaan. Ik slaap niet slechter als het niet gebeurt hoor.”

Je bent naast je werk bij Qmusic ook nog bezig met een podcast-imperium. Het gaat enorm goed met Man Man Man, de podcast, heb je overwogen om daar vol voor te gaan?

,,Ieder interview dat ik heb met Bas en Chris wordt mij het dilemma podcast of radio voorgelegd en altijd ga ik voor radio. Ik vind het leuk interactie te hebben met mensen die direct kunnen reageren. Ik vind de vrijheid van podcast fantastisch, maar ik zou radio niet kunnen missen.”



Het antwoord is niet verrassend voor wie jou volgt op Instagram. Je deelde afgelopen week in je vakantie allemaal video's waarin je druk bezig was met jingles.

,,Oh oh oh! Ik heb echt een week te lang vakantie gehad. Ik heb drie weken in het buitenland gezeten en één week gewoon in Nederland en de afgelopen week kriebelde het enorm. Dan ga ik op de laptop ouwe dingetjes terugluisteren. Voor mij is het duidelijk: radio is het aller- aller- allermooiste medium dat er is.”

Volledig scherm Domien Verschuuren. © Brunopress

Speelt een instituut als de Top 40 die je mag presenteren, dan ook mee bij waarom je je zo op je plek voelt bij Qmusic?

,,Ik heb deze week mijn logeerkamer opgeruimd en ik kwam een foto tegen. Die foto is gemaakt in de zomer van 2000. Het is een foto in mijn ouderlijk huis van de logeerkamer en die is in die zomer omgebouwd tot een studiootje voor mij. Ik was toen dertien jaar. Op die foto is een gesigneerde fotokaart te zien van Erik de Zwart en Erik deed toen de Top 40. Hij staat zo prominent in beeld als ik achter mijn microfoon ga zitten, zou ik letterlijk in het gezicht van Erik de Zwart praten alsof ik het tegen hem had. Dat was 21 jaar geleden. En toen besefte ik: holy shit, ik mag die Top 40 die hij toen op 538 deed, nu elke vrijdag op Qmusic doen. Dat was wel een momentje waarop ik besefte: wat ben ik toch een enorme geluksvogel dat ik dit mag doen.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: