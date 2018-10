Donald Duck komt met speciale dyslexie-editie

RTL-baas Sven Sauvé: Overtuigd dat Late Night gaat groeien

19:12 RTL Late Night met Twan Huys scoorde de afgelopen dagen nog geen 400.000 kijkers, maar de zender blijft heilig geloven in betere tijden. ,,Ik ben overtuigd dat we op termijn gaan groeien en we echt naar hele goede kijkcijfers gaan’’, zegt CEO Sven Sauvé van RTL.