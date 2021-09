Donnie heeft het voor elkaar: mag optreden bij de Toppers

Baccara-zangeres Maria Mendiola (Yes sir, I can boogie) overleden

12 september Maria Mendiola, een van de twee zangeressen van de Spaanse groep Baccara, is op 69-jarige leeftijd overleden. De groep had in de jaren 70 een enorme hit met “Yes sir, I can boogie” en stond in 1978 op het Eurovisiesongfestival.