Doodsoorzaak rapper Juice Wrld nog steeds een vraagteken

Het wachten is nu op de uitslag van aanvullend onderzoek. De patholoog-anatoom neemt onder meer het cardiovasculair- en zenuwstelsel van de rapper nader onder de loep. Ook wordt nog gewacht op de uitslag van het toxicologisch onderzoek.



Hoewel er nog geen officiële doodsoorzaak bekend is, wordt er druk gespeculeerd. Zo zou er aan boord van Juice Wrld's privéjet een flinke lading drugs en wapens zijn gevonden. Ook doen geruchten de ronde over het medicijngebruik van de rapper, die eerder dit jaar op Twitter door liet schemeren klaar te zijn met zijn verslaving aan de pijnstiller codeïne. ,,Een verslaving wordt iedereen fataal, maar je kunt het overwinnen."



Juice Wrld, geboren als Jarad Anthony Higgins, stierf zondag in een ziekenhuis in Chicago nadat hij op de luchthaven onwel was geworden. De rapper brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams, dat ook in Nederland een bescheiden hit was.



De plotselinge dood van de 21-jarige rapper heeft voor veel geschrokken reacties gezorgd bij collega’s, fans en andere liefhebbers. In Nederland lieten onder meer Ronnie Flex en Enzo Knol weten dat ze de Amerikaanse artiest gaan missen.