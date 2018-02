'Door deze film kunnen mijn zusjes ook prinses zijn'

De bioscoop zat bommetje vol woensdagavond, een zaal gevuld met 290 trotse Afro-Europeanen, deels verkleed als ‘black royalty’. ,,Het was echt heel gaaf. Sommigen mensen moesten huilen”, zegt de Rotterdamse Franklina Konu. ,,En wat ik zo mooi vind is dat nu ook mijn jongere zusjes naar de bioscoop kunnen en daar een actieheld als voorbeeld kunnen zien. Dat kon tot nu toe eigenlijk niet.”

In de zaal van de Rotterdamse bioscoop Cinerama draaide die avond de superheldenfilm Black Panther. De Marvel-film is wereldwijd al een hype en ook hard op weg een (financieel) megasucces te worden. In Amerika wordt in het eerste weekend een omzet van 205 miljoen dollar verwacht. Voor het eerst is er een grote Hollywood-actiefilm met een cast die (bijna) volledig uit zwarte acteurs bestaat. Geen film over een onderwerp als slavernij en verteld door een Westerse bril, maar een verhaal over een Afrikaans koninkrijk.

'Millenials zijn open-minded over ras'

,,Eindelijk spelen Afrikanen de hoofdrol als de film over Afrika gaat”, zegt Konu, die uit naam van de Rotterdamse organisatie Afro-Dutch Powerhouse de voorpremière regelde. De film is een kantelpunt, stellen filmcritici in de VS, het moment waarop Hollywood zich realiseert dat actiefilms met zwarte acteurs ook een kassucces kunnen zijn. ,,Er is een nieuwe generatie en een nieuwe energie”, zei de Afro-Amerikaanse comedian en ondernemer Tyler Perry, in wiens studio de film deels is opgenomen, op Bloomberg TV. ,,De millenials van nu zijn gewoon meer open-minded wat betreft ras. Er is iets prachtigs aan het gebeuren.”

Black Panther gaat over de Afrikaanse prins T’Challa (acteur Chadwick Boseman) die terugkeert naar zijn familie in zijn fictieve thuisland en koninkrijk Wakanda en daar de strijd aangaat met zijn vijanden. Dat doet hij in een strak superheldenpak en met de van de andere Marvel-films bekende spectaculaire vechtscènes.

(Lees verder onder de trailer)

'Ik leek nooit op Sneeuwwitje'

Maar het gaat dus over meer dan het redden van een fictief koninkrijk, het gaat over de toekomst van een heel echte generatie Afro-Europeaanse jongeren. ,,Ik keek vroeger als kind veel Disney-films, maar ik kon mezelf nooit een prinses voelen als Ariel of Sneeuwwitje, want ik zag er gewoon anders uit”, zegt de Amsterdamse Glenda van Duivenvoorde. ,,In deze film zitten zwarte rolmodellen, prinsen en prinsessen. Het laat ook zien dat er meer geschiedenis aan Afrika zit dan alleen de slavernij, wij waren ook royalty: koningen en koninginnen.”

Om die boodschap aan zoveel mogelijk kinderen mee te geven, zette ze op social media de #BlackPantherChallengeNL op. Ze zamelde er zoveel geld mee in dat ze een filmzaal in Pathé Arena kon afhuren en vandaag met 250 jonge Amsterdamse tieners (en 30 begeleiders) de film gaat kijken. ,,We hebben vooral kinderen uit financieel minder bedeelde kinderen uitgenodigd, we willen ze door deze film laten zien dat waar we vandaan komen niet per se hun eindstation is. Ik denk dat deze film de start van iets groot is.”