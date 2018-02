Door Gordon afgewezen Rogier: Hij is er kapot van

Meermaals kreeg Van der Linden vandaag dezelfde vraag: ,,Of Gordon niet al tijdens het programma aan het daten was met deze jongen. En of ik dat niet vervelend zou vinden, maar ik kan dat niet geloven. Het had in ieder geval geen invloed op het programma. Gordon en ik zaten dicht bij elkaar, maar het allerbelangrijkste voor mij is: als twee mensen gaan trouwen, moeten daar twee achter staan. Ik weet dat Gordon hem een paar jaar geleden ontmoet had. Toen is het niks geworden. Nu zat hij naar het programma te kijken en dacht: jeetje wat heb ik laten lopen, ik ga er nu wel voor. Dat is alleen maar leuk.”



Tot de ‘affaire’ uitliep op heibel. ,,Mega-vervelend”, vindt Van der Linden. ,,We hadden deze week een afspraak om bijpraten, maar weet niet of Gordon dat trekt. Kan ook volgende week. Er is zoveel op hem afgekomen. Hij is er kapot van.”