Door Gordon afgewezen Rogier krijgt pikante liefdesbrieven en foto's

Volgens Rogier, die nog steeds 'op vriendschappelijke basis' contact heeft met zijn bijna-echtgenoot Gordon, is hij inmiddels begonnen met het beantwoorden van een aantal brieven. Ernstig: ,,Het is ondoenlijk om op alles te reageren. Dat doe ik eigenlijk alleen als mannen de moeite hebben genomen een lange, ouderwetse brief te tikken of met de hand te schrijven. Dat waardeer ik zeer. Alles gaan beantwoorden is onmogelijk. Daarvoor is de stapel liefdesbetuigingen gewoon te groot. En vaak ken ik de afzenders van e-mailtjes en berichten op sociale media niet. Geen idee hoe die mannen eruit zien. Foto's van die personen opzoeken op internet? Het kan! Maar als ondernemer en vader ontbreekt me de tijd voor dat speurwerk.''



De afzenders van de liefdesepistels per post zijn, zo stelt Rogier, 'van diverse pluimage'. ,,Er zitten brieven bij van mannen die gelijk met hun hele levensverhaal komen, maar ook van mensen die mij schrijven over een collega op de werkvloer die mij wel ziet zitten maar zelf geen stap durft te zetten. Of brieven van vaders of moeders die mij erg geschikt vinden voor hun zoon.''