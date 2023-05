Door het incident bij Op1 en de contracten bij VI zag ik opeens de oplossing voor lineaire televisie

Producent boos over ‘afgenomen serie’: ‘Het is vriendjes­po­li­tiek bij de publieke omroep’

Producent San Fu Maltha is boos op de Evangelische Omroep en de Nederlandse Publieke Omroep. Volgens hem hebben ze zijn format over de serie De Joodse Raad afgenomen. Via de rechter wil hij de EO en de NPO dwingen tot opheldering over de gang van zaken.