Dopebwoy scoort met zijn planga van Cartier: ‘Ik kan bijna niet meer normaal naar de Bijenkorf’

De meeste mensen kunnen, de coronabeperkingen daargelaten, vrij normaal en anoniem naar de supermarkt. Voor Jordan Jacott, die vandaag zijn nieuwe album Hoogseizoen uitbrengt, is dat tegenwoordig een stuk lastiger. ,,Ik kan bijna niet meer normaal naar de Bijenkorf of de Albert Heijn’’, vertelt de producer en rapper. ,,Mensen willen met me op de foto. Dan besef ik dat ik Jordan niet meer ben, maar Dopebwoy. En dat ik, ook al zie ik er op dat moment niet uit of heb ik er geen zin in, op de foto moet gaan. Ik wilde zelf artiest worden.’’