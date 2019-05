Dotan presenteert woensdagochtend nieuw lied

video Geen Dokter Deen meer, Jelle de Jong gaat nu ALS bestrijden

16:21 Een beetje gespannen is hij wel. Acteur Jelle de Jong is zojuist aangekomen in Frankrijk. Woensdag gaat hij de Mont Ventoux beklimmen voor de Tour du ALS, samen met onder meer collega-acteurs Thomas Acda en Loek Peters. Trots: ,,We hebben inmiddels al meer dan een miljoen euro opgehaald.’’