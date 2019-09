Dotan voelt zich bevrijd nu hij uit de kast is

UpdateHeel Nederland viel over hem heen nadat zijn trollenleger ontdekt werd, maar Dotan is back . De zanger blikte in het programma Waar is de Mol? terug op een onstuimig jaar, maar ziet zijn toekomst weer rooskleurig in. En er is meer, iets waar Dotan eerder niet voor uit durfde te komen: ,,Ik heb een vriend. En ik ben heel blij met hem.’’ Vanochtend liet de zanger weten opgelucht te zijn nu de lucht is geklaard.

,,Ik sprak gisteravond voor het eerst over mijn seksualiteit. Ik was de hele dag al nerveus dat het uitgezonden zou worden, maar ik voel me zo bevrijd nu", schrijft Dotan (32) in een lijvig bericht op Instagram. ,,Ik heb het al die jaren verborgen gehouden, omdat ikecht geloofde dat het schadelijk zou zijn voor mijn carrière. Bij het tekenen van mijn eerste platendeal tien jaar geleden, werd me geadviseerd om er nooit over te praten. Dat hebben later nog verschillende mensen herhaald.”

De ontdekking van zijn trollenleger en de impact daarvan, heeft hem doen inzien om eerlijk te zijn over alles, ook zijn seksualiteit. ,,Het laatste jaar was niet makkelijk, maar het leerde me om authentiek te zijn en trots te zijn op wie ik ben. Het voelt zo goed dat ik mezelf niet meer hoeft te verstoppen. Ik wil dat jullie allemaal weten dat je goed bent zoals je bent.”

Zijn relaas op Instagram volgt op de uitzending van Waar is de Mol? gisteravond, waarin Dotan door Johny de Mol naar IJsland werd meegenomen. Het belangrijkste onderwerp was uiteraard het leger aan trollen dat Dotan in had gezet om zijn reputatie én carrière een boost te geven. Dat werd bekend na langdurig onderzoek van de Volkskrant. Het duurde niet lang of de zanger, die de beschuldigingen in eerste instantie ontkende, werd door heel Nederland de rug toegekeerd. Hij verdween van de radar en was tijden in geen velden of wegen te bekennen. Zelfs zijn moeder verloor hem uit het oog.

Maar Dotan is terug. En misschien wel beter dan ooit. Hij maakte gisteravond in de tweede aflevering van Waar is de Mol? korte metten met alle roddels en geruchten. Want hoewel zijn muzikale comeback al een tijdje een feit is, heeft hij nog niet eerder zó uitgebreid gesproken over zijn trollenlegeraffaire. En dat is niet het enige gevoelige onderwerp dat vanavond ter sprake kwam. Ook zijn liefdesleven werd onder de loep genomen. ,,Zonder in details te willen treden, kan ik alleen maar zeggen dat het godsonmogelijk is dat Dotan iets met een vrouw zou aanknopen. De goede verstaander zal begrijpen wat ik bedoel...’’, luidde de zeer opmerkelijke uitspraak van zijn moeder – die voor de nodige vragen zorgde – in een interview met deze website.

Hoe kwam Dotan Harpenau ooit op het idee om nepprofielen op sociale media aan te maken, opende Johnny vanavond het gesprek tijdens een ritje in de auto onderweg naar IJsland. ,,Het was denk ik in 2010. Het was heel erg moeilijk om je muziek bij mensen te krijgen. Toen heb ik eigenlijk een plan bedacht. Ik ben met mensen gaan zitten en die zijn om mij heen dingen gaan liken en posten. Het was eigenlijk echt bedoeld als een tool om die carrière iets meer te starten’’, verklaarde Dotan, die toegaf daar in het begin geen problemen in te zien. ,,Ik had gewoon een doel voor ogen.’’



Er waren zat momenten waarop Dotan had kunnen inhaken en had kunnen zeggen: dit gaat te ver. Dat deed hij niet. ,,Maar als ik heel eerlijk ben, werkte het ook gewoon voor mij. En op dat moment, daar schaam ik me echt kapot voor, dacht ik dan dat het me ook wel goed uitkwam.’’ De klap kwam dan ook hard aan toen de merkwaardige werkwijze van de zanger wereldkundig werkt gemaakt. Hij snapt waarom mensen boos op hem waren. ,,Ik krijg gewoon kippenvel van hoeveel schaamte ik daarbij voel.’’



De daaropvolgende maanden waren zwaar. ,,De eerste week heb ik elke avond niet thuis kunnen zijn. Het ging er zo heftig aan toe dat de politie me ophaalde en ‘s avonds weer thuisbracht’’, schetst Dotan, die bijna zélf ging geloven dat hij een monster was. ,,Ik was in een keer álles kwijt wat ik ooit had opgebouwd. Iedereen liep bij me weg.’’ Toch beseft de zanger dat het volledig zijn eigen schuld was. ,,Ik kijk er echt naar en denk: ik heb het zelf verknald. Maar ik was mentaal dus best wel ver heen.’’



Het raakt Dotan zichtbaar om over die donkere periode in zijn leven te praten. En hoewel hij het vaak niet meer zag zitten, heeft hij nooit op het punt gestaan om een einde aan zijn leven te maken. ,,Het is nooit zover gekomen dat ik op het dak stond ofzo.’’

Er volgden diverse sessies therapie, tot een vriendin hem erop wees iets anders te gaan doen. Iets dat óók therapeutisch zou werken: het bakken van granola. Tot Dotans verbazing viel zijn granola zo in de smaak, dat hij kilo’s van het spul aan een sportschool mocht leveren. Voor het geval dat hij zijn muzikale carrière niet meer van de grond zou krijgen.



Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus werd er opnieuw muziek geschreven. In mei dit jaar presenteerde Dotan zijn nieuwe nummer Numb. Niet lang daarna kondigde hij zijn comebackconcert aan. ,,Het voelt een beetje als opnieuw beginnen’’, vertelt hij aan De Mol.



Als de reis met zijn vader en Johnny de Mol er bijna op zit, komt de hamvraag. Hóe zit het nu eigenlijk met het liefdesleven van Dotan? Na de uitspraak van zijn moeder draaide de geruchtenmolen namelijk op volle toeren. ,,Ja, er is wel een bijzonder iemand in mijn leven. Ik heb een vriend en ben heel blij met hem’’, geeft Dotan na jaren ontkennen dan toch toe. Het kostte de zanger veel tijd én verdriet om tot de realisatie te komen dat hij homoseksueel is. Ook zijn Israëlische afkomst speelde daar een rol in. ,,Toen ik een puber was, lag ik vaak huilend in bed, dat ik dacht: alsjeblieft, kan het veranderen?’’



Inmiddels staat Dotan heel anders in het leven. Hij omarmt zijn geaardheid, zijn carrière lacht hem weer toe en hij is gelukkig met zijn vriend, die bést wel eens de ware zou kunnen zijn. ,,Ik wil heel graag de rest van m'n leven samen zijn. En ik hoop dat het gaat lukken.’’

