Doutzen laat het oude los en de Posjes showen Friese villa

video Máxima swingt in zonnig Zeeland mee met Bløf

16:09 Zeeland is binnenkort de meest swingende en zingende provincie van het land. Die conclusie kon koningin Máxima vamdaag trekken na haar bezoek aan de Lasloods in Vlissingen. Daar werd in haar aanwezigheid en die van 550 scholieren het lokale convenant getekend dat er voor moet zorgen dat (bijna) alle Zeeuwse basisschooljeugd structureel muziekonderwijs krijgt. Het aanstekelijke enthousiasme in de volgepakte loods beloofde veel muzikaal vuurwerk in de komende jaren.