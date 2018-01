Doutzen scrubt zich glad met zeezand en Eva Jinek in discussie met geit

Doutzen Kroes en haar gezin vieren vakantie aan een Braziliaans strand en daar demonstreerde het supermodel gisteren hoe je je huid scrubt met zand. En dat leverde een paar veelzeggende foto's op.

Love a natural exfoliation on the beach 🌞🇧🇷 #wheninbrazil #vacation Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 7 Jan 2018 om 16:47 PST

🇧🇷❤️ (📷 @jeromeduran) Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 7 Jan 2018 om 16:22 PST

Eva Jinek scoort doordeweeks avond aan avond riante kijkcijfers met haar talkshow, maar wie denkt dat na vrijdag de communicatie voor haar ophoudt heeft het mis. Jinek praat dan gewoon in het Amsterdamse Bos verder met een geïnteresseerde geit.

Op zaterdag even bijkletsen met de geitjes in het Amsterdamse Bos. Je weet niet wat je hoort..... goed weekend allemaal! #amsterdamsebos #weekend Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 6 Jan 2018 om 7:10 PST

Voormalig Idols-winnaar Jamai Loman heeft er weer zin in. De zanger-presentator bracht 15 jaar geleden een album uit en daarna bleef het op dat vlak stil. Daar komt echter verandering in, want de in Schoonhoven opgegroeide entertainer werkt volgens eigen zeggen aan een splinternieuwe cd.

Genoeg te doen 💪🏻 Een foto die is geplaatst door null (@jamailoman) op 8 Jan 2018 om 4:21 PST

Wie vandaag actrice Georgina Verbaan ergens spot moet zich niet verbazen over eventuele kreukels in haar kleding. Haar kat had namelijk de strijkplank uitgekozen als slaapplek. De foto die dat oplevert, toont ook nog wat van Georgina's smaak is voor wat betreft strijkplankhoezen en natuurlijk het ijzer zelf.

Executive time. And a very stable genius at that. Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 8 Jan 2018 om 4:13 PST

De wereldberoemde dj Martin Garrix heeft vandaag geprobeerd te vliegen met een flyboard: een soort schoenen die via een slang zijn verbonden met een krachtige jetski. Het ging Garrix zo te zien goed af.

Martin Garrix via Ig Story [Jan. 08] #martingarrix #garrixnews Een foto die is geplaatst door null (@garrixnews) op 8 Jan 2018 om 4:10 PST

Gordon reisde vanuit Kaapstad in Zuid-Afrika 23 uur lang per superdeluxe Airbus A380 (business class) naar de VS om daar de uitreiking van de Golden Globes bij te wonen. Goor maakte daar een selfie die aantoont dat hij de laatste tijd ettelijke kilo's is kwijtgeraakt. Of gaat het hier om fotomanipulatie?

Globes!! Ready!! Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 7 Jan 2018 om 14:55 PST

Wil Boszhard, de moeder van Carlo en Ron, besloot haar kleindochtertje (van Ron) vandaag een lesje mobiel bellen te geven.

Even bellen met m'n klein dochter Een foto die is geplaatst door null (@wil_boszhard) op 8 Jan 2018 om 2:29 PST

Gerard Joling dacht op een strand op Curaçao even rustig te chillen achter een mangrovestruik, maar een groepje spelende kinderen gooide roet in het eten. Weg rust! Geer besloot ze met wat gesis weg te jagen, maar dat bleek niet te werken.

Maar voor de rest gaat alles goed hoor! #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 6 Jan 2018 om 9:31 PST

Tatjana Simic liet vandaag haar teennagels verfraaien en maakte daar het volgende, ultrakorte filmpje van. 'Kees' uit Flodder resideert tegenwoordig vooral in Monaco waar haar schatrijke vriend Lex een penthouse bezit. Hij heeft ook nog een riant huis op Hawaï.

Love yourself !! 💝 Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 8 Jan 2018 om 3:21 PST

Meervoudig zwemkampioene Inge de Bruijn zwijmelt nog na van een verblijf in een luxe hotel in Amsterdam.

What a treat to end the week. The first 6 star hotel @twentysevenhotel in Amsterdam. #luxuryhotels #lovely #sixstar #interiordesign #hotelwithaview #boutiquehotel Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 8 Jan 2018 om 2:00 PST

Estelle Cruijff dook vandaag de sportschool in om haar buik- en bilspieren een flinke beurt te geven. Natuurlijk mogen haar volgers meegenieten van Estelles gezwoeg.

Hustle for that muscle💥🔥 @3sixty5personaltraining 🏋🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 8 Jan 2018 om 3:09 PST

Het huwelijk van Sylvie Meis en zakenman Charbel uit Dubai gaat niet door, dus heeft de blondine weer genoeg tijd voor het delen van selfies. Zoals deze met het veelzeggende bijschrift 'helemaal alleen met de telefoon'.

All alone by the telephone....👸🏼 @pollysblackdress #dontcallmeillcallyou #deinspruch 😉 @sylviedesigns @serenagoldenbaum #newcollection #comingsoon @amazonfashioneu @meis_enterprise ❤️🔥🔥 Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 8 Jan 2018 om 1:42 PST

Bij oud-voetballer Andy van der Meijde gaat de vlag uit! Reden? Na twee weken kerstvakantie gaan zijn kinderen weer naar school.

Zij gaan weer naar school!! #2 #🎉🎉 #🙏 #❤️ #devlaghangtuithier #freedom Een foto die is geplaatst door null (@andyvandermeyde) op 8 Jan 2018 om 0:01 PST

Voormalig realityster Tony Wyczynski (Sterretje uit Oh Oh Cherso) is in Thailand lekker aan het uitrusten van zijn werkzaamheden als dj. ,,Een oase van rust'', vindt hij.

In de oase van rust!!! Hou van jullie allemaal!!! #thailand #pai Een foto die is geplaatst door null (@djtonystarnl) op 7 Jan 2018 om 23:49 PST