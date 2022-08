Douwe Bob dartelt rond in een luier en Soundos wordt flink beledigd

Recensie Meesterlij­ke finale Better Call Saul: bitterzoet afscheid vol offers en tijdreizen

Let op: spoilers! Waar Breaking Bad eindigt in een oorverdovende kogelregen, kiest de prequelreeks Better Call Saul voor een eleganter slotakkoord. De langverwachte finale, sinds vandaag te zien op Netflix, is een bitterzoete meditatie op offers brengen, spijt en mededogen. Bijna in stilte nemen we na 63 afleveringen afscheid van een van de beste series ooit gemaakt.

16 augustus