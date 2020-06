Douwe Bob geeft pop up-concert op Terschelling

Het Oeral Festival zou van 15 tot 19 juni plaatsvinden, maar de intrede van het coronavirus maakte een einde aan dat feestelijke vooruitzicht. Volgens Douwe zijn er momenteel veel mensen op het Waddeneiland, maar is er dus geen muziek. En daar wil de zanger verandering in brengen.



,,Dus ik dacht om morgen om twee uur, hier op het wad, dan is het droog, een pop-up optreden te doen, voor wie wil komen luisteren. Dus als je er zin in hebt en je bent op Terschelling, gaan we eens kijken of we de boel hier met anderhalve meter op stelten kunnen zetten”, vertelt Douwe in de video.



Volgers van de zanger zijn enthousiast over het spontane idee. 'Wat ontzettend leuk! Ik hoop erbij te zijn’, reageert een fan. En iemand anders: ‘Fantastisch! Daar gaan we morgen heen.’