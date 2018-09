Douwe Bob ontbijt met spruitjes en Connie powerlift zich in het zweet

Zangeres Cranber­ries verdronk in bad door alcoholver­gif­ti­ging

13:54 Dolores O'Riordan, de zangeres van de Ierse rockgroep The Cranberries, is begin dit jaar overleden doordat ze in dronken toestand in een bad is verdronken. Dat is gebleken uit de autopsie waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt. Volgens de BBC en de Ierse omroep RTE gaan de autoriteiten uit van een noodlottig ongeluk, en niet van zelfmoord.