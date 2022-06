Douwe Bob verklaart ex Anouk de liefde bij Beau: ‘Jij mag het zeggen, schat’

Soap rond ex-Miss België en Nederland­se frituur­baas bereikt kookpunt, vrouw de cel in

De 51-jarige Ilse De Meulemeester, voormalig Miss België, is in de rechtbank in België veroordeeld tot een maand cel voor een lasterlijke aangifte tegen een Nederlands-Antwerpse frituurbaas. Het model beschuldigde Jacobus Perdaems (65) van stalking, maar volgens de rechter wijst alles erop dat die beschuldiging vals is. ,,Beiden zijn al jarenlang verwikkeld in een ruzie waarin de beschuldigingen over en weer gaan. Over kwade opzet bestaat geen twijfel.”

1 juni