Douwe voor burgemeester en faceswappende Gerard Ekdom

'Dickinson mogelijk eerste getuige in zaak Cosby'

8:44 Voormalig topmodel Janice Dickinson is mogelijk een van de eersten die gaat getuigen in de misbruikzaak tegen Bill Cosby. Dat zeggen bronnen tegen Us Weekly. ,,De officier van justitie heeft tegen Janice gezegd dat ze klaar moet staan en dat ze mogelijk al de eerste getuige is", aldus de ingewijde.