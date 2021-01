Dr. Dre met hersenbloeding opgenomen in ziekenhuis

Tik­Tok-musical Ratatouil­le brengt 1 miljoen dollar op

3 januari De TikTok-musical Ratatouille heeft binnen een paar dagen al meer dan 1 miljoen dollar opgeleverd. Een groot deel van de opbrengsten van de musical, die online debuteerde op nieuwjaarsdag, komt ten goede aan The Actors Fund. Het goede doel steunt artiesten en werknemers in de entertainmentindustrie, die zwaar is getroffen door de coronacrisis.