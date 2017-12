'Dr. Phil Show hielp verslaafden aan drugs en alcohol'

Beau van Erven Dorens: Sylvie Meis is supertriest

28 december Dat Sylvie Meis (39) niet langer verloofd is met de 36-jarige zakenman Charbel Aouad is treurig. Dat vindt presentator Beau van Erven Dorens, die zich vanavond uitliet over de kwestie die showbizzland sinds gisteren in de greep houdt. Desondanks hoopt hij dat ze volgend jaar meer succes in de liefde boekt.