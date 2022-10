Draagt Emily Ratajkowski met sexy foto’s bij aan probleem dat ze zelf aankaart? ‘Zo werkt de wereld’

Is Emily onderdeel van het probleem dat ze zelf graag aankaart, vraagt Harper’s Bazaar zich deze week af in een interview met het acterende model. De Amerikaanse, die internationale bekendheid kreeg dankzij haar rol in de videoclip bij de hit Blurred lines van Robin Thicke en Pharrell Williams, schreef een veelbesproken boek over haar ervaringen in de modellenwereld. Daarin wordt geld verdiend met een schoonheidsideaal dat voor de meeste vrouwen volstrekt onhaalbaar is. Als de foto’s maar mooi zijn - en dan vooral voor het mannelijk oog.

Foto’s van ogenschijnlijk perfecte mensen kunnen zeer nadelige gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van jongeren, en dan vooral meisjes. Er zijn links met suïcidale gedachten en verergering van eetstoornissen. Emily is kritisch op de industrie en dat kwam haar weer op kritiek te staan. Ze ageert tegen een wereld waarvan ze zelf vrijwillig onderdeel blijft en deelt steevast foto’s met perfecte poses en nabewerking. Niet op kleine schaal, maar met bijna 30 miljoen Instagram-volgers.



Hoe verantwoordelijk voelt ze zich? ,,Ik begrijp helemaal dat het moeilijk is dat ik mezelf seksualiseer en foto’s deel die het schoonheidsideaal versterken’’, zegt ze. ,,Ik probeer niet onder die verantwoordelijkheid uit te komen. Maar ik denk dat ik niet zoveel boeken had verkocht als ik het niet had gedaan. Dat is hoe de wereld werkt’’, haalt ze haar schouders op. ,,Ik bedoel: we doen allemaal mee aan systemen waar we het niet mee eens zijn.’’

Quote Als ik zelf stop met foto’s delen van mezelf, zou dat iets veranderen? Emily Ratajkowski

Je kunt je bewust zijn van de schadelijke kanten van de modewereld en toch je lichaam inzetten om in die wereld geld te verdienen, vindt Emily. Gevraagd of ze ‘meer zou kunnen doen’, zegt ze: ,,Ik weet het niet. Als ik zelf stop met foto’s delen van mezelf, zou dat iets veranderen?’’

Dankzij haar modellensucces kan ze nu ook ander, meer inhoudelijk werk doen voor een groot publiek. Ze werd al gezien, nu wordt ze ook gehoord, is het idee. Er is het boek - Emily is trots dat er geen foto van haar op de cover staat - en nu een podcast, met thema’s als feminisme. Ook die draait niet om haar uiterlijk, je kunt haar immers alleen horen. ,,Ik wil lol hebben met de manier waarop ik mezelf presenteer’’, aldus Emily. ,,Zonder het gevoel te hebben dat ik een slechte of goede feminist ben.’’

