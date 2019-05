Drake heeft zijn eigen vliegtuig! Prijskaartje? Ruim 220 miljoen dollar

De Boeing 767-300F is niet zomaar een privéjet. Het vliegtuig is bedoeld om honderden mensen te vervoeren. Wat Drake er precies mee van plan is, is onduidelijk. Hij kan in ieder geval een grote entourage meenemen naar zijn concerten. De God's Plan-zanger betaalt de ‘Air Drake’ waarschijnlijk niet helemaal uit eigen zak. Het is een samenwerking met de Canadese transportvliegdienst Cargojet. Al is de zanger niet van plan zijn kersverse speeltje te gaan delen. ,,Hij wordt niet verhuurd en er is geen co-eigenaarschap", merkt hij op in het filmpje.



Als versiering van het vliegtuig staat er op de motoren de naam Air Drake. Ook is de Boeing voorzien van logo's van zijn kledingmerk en artwork van zijn album.



Dat Drake het geld laat rollen, is niet voor het eerst. Naast de peperdure kleding waarin hij rondloopt, deelt hij zijn rijkdom ook graag. Begin dit jaar ging hij langs bij McDonald's. De twee vrouwelijke medewerkers hadden hem zo goed geholpen dat hij besloot ze beiden te belonen met 10.000 dollar fooi. Ook betaalt hij regelmatig boodschappen voor vreemden in een winkel en doneerde hij 200.000 dollar aan studenten van de universiteit van Miami voor studiebeurzen.