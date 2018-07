Drama Disobedience heeft meest spraakmakende filmscènes van het jaar

Tim den Besten Zó gaaf om schijnwer­pers te richten op eigenzinni­ge types

9:00 VPRO-programmamaker Tim den Besten (31) zet in de nieuwe, vijfdelige documentairereeks Tim op de Thee vijftien eigenzinnige personen in de spotlights. Een beginnend volkszangertje, jonge geitenboer, seniore powerliftster of iemand die van begraafplaatsen houdt. ,,Heerlijk om kleurrijke Nederlanders te interviewen over hun soms aparte levenswijze, schaamtes, persoonlijke passies en grenzen.''