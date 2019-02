Drama voor boeker Jera on Air na plotse afzegging headliner: 'Ze stonden te klein op de poster’

EINDHOVEN/YSSELSTEIN - Geen festivalprogrammeur hoopt het ooit mee te maken: een headliner die uit het niets afzegt en je met een berg problemen opzadelt. Thijs Vogels, een van de boekers van metalfestival Jera on Air net over de Brabantse grens, is er kapot van. Uit het niets kreeg de voormalig Eindhovenaar te horen dat Architects, zijn gedroomde headliner, niet naar zijn festival komt. De reden: hun naam staat niet groot genoeg op de festivalposter.

,,We waren geboekt als headliner voor het festival, maar na de meest recente aankondiging werden we niet zo op de poster gezet. Misschien lijkt dit een overdreven reactie, maar we hebben deze stap genomen omdat het een principekwestie voor ons is”, zegt de band in een verklaring.

Kwaad was al geschied

De afzegging van Architects kwam als een mokerslag binnen, zegt Vogels tegen het Eindhovens Dagblad. ,,We hebben er alles aan gedaan om Architects als headliner te behouden. We hebben nieuwe posters laten afdrukken, ze extra geld geboden, maar het kwaad was al geschied. Ontzettend klote, maar het is niet anders.”

Jera on Air, een metalfestival waar jaarlijks veel Brabanders naartoe gaan, boekte een paar maanden geleden Architects als vrijdagheadliner. Later kondigde het festival een zaterdagheadliner aan: Parkway Drive, op dit moment de populairste metalcoreband van het moment. Architects, qua ervaring en streams ‘kleiner’ dan Parkway Drive, wilde echter net zo groot op de poster staan omdat ze de headliner van de vrijdag waren.

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘Superpijnlijk‘

Daar ging Parkway Drive niet mee akkoord, omdat Jera on Air voor hen een betrekkelijk klein festival is. Toen Jera on Air dat aan Architects meedeelde, besloten de Britten maar de stekker uit de samenwerking te trekken.

,,En dat is natuurlijk superpijnlijk”, verzucht Vogels. ,,Niet alleen voor ons, maar vooral voor onze bezoekers die Architects graag wilden zien spelen. Deze kwestie kent alleen maar verliezers. Wat ons betreft had het niet zo gehoeven.”

Waar het is misgegaan? Vogels vermoedt dat er een verschil in interpretatie is geweest. ,,Architects was de eerste headliner die we hadden vastgelegd. Zij dachten daarmee automatisch de grootste act van het festival te zijn. Maar er stond nog een headlinerspot open. We waren supertrots dat we Parkway Drive aan konden kondigen, die band staat al op de grootste festivals ter wereld.”

Vervanger

De week van Vogels stond vooral in het teken van overuren maken, veel telefoontjes plegen en contact onderhouden met Mojo en het management van Architects. Het mocht allemaal niet baten. ,,Het is altijd zo’n goed huwelijk geweest tussen Jera on Air en Architects. Zij stonden hier al toen ze nog helemaal niet zo groot waren als nu. Dat maakt het allemaal extra pijnlijk, dat het zo moet eindigen.”

Ondertussen is Jera on Air naarstig op zoek naar een waardige vervanger voor Architects. ,,Er lopen al wat gesprekken”, zegt Vogels. ,,Maar ook zonder Architects vinden we dat we dit jaar een supervet affiche hebben staan. Ja, dit nieuws is even klote, maar het komt uiteindelijk wel weer goed. Hier leren we ook weer van.”

Kritiek

Op sociale media wordt vol verontwaardiging gereageerd op het besluit van Architects om zich terug te trekken. Zelfs de grootste fans lijken de kant van het festival te kiezen en beschuldigen de band dat ze commercie boven fans verkiezen.

,,Dit is het meest belachelijk wat ik ooit heb gehoord. Wie denken ze wel niet dat ze zijn, Guns ‘n Roses?”, klinkt het onder meer.