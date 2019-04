Dramaserie over laatste maanden Marilyn Monroe

Monroe schitterde in films als Gentleman Prefer Blondes, The Seven Year Itch en Some Like It Hot. Ze overleed in augustus 1962 op 36-jarige leeftijd. De serie, met als werktitel The Last Days of Marilyn Monroe, is gebaseerd op delen van het boek The Final Years of Marilyn Monroe, dat schrijver Keith Badman in 2010 uitbracht.

Het is nog niet bekend wie de rol van Marilyn Monroe gaat spelen.