Dré slaapt weer alleen en Monique Smit houdt zoontje thuis

Dit is de Mol van het 20ste seizoen van Wie is de Mol?

21:15 De saboteur van het 20ste seizoen van Wie is de Mol? is bekend. Vanavond kwam in het Amsterdamse Vondelpark het hoge woord eruit: zanger Rob Dekay (33) uit Deventer is de Mol. 24 Kitchen-presentatrice Miljuschka Witzenhausen, voetballer Nathan Rutjes en acteur Buddy Vedder stonden naast de Mol in de finale.