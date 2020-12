Dreumes Yoda blijkt een gewild object te zijn voor allerlei duistere figuren

Netflix weigert kijker steeds te zeggen dat The Crown fictie is, ‘koninklij­ke familie populair­der’

7 december De Amerikaanse streamingdienst Netflix is niet van plan zijn kijkers er steeds weer op te wijzen dat de populaire serie The Crown fictie is. Het Britse ministerie van Cultuur had het bedrijf gevraagd bij elke aflevering een disclaimer te plaatsen om aan te geven dat verhaal niet op waarheid berust maar is verzonnen.