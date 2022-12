Drie leden K-popact VIXX beginnen 2023 met nieuwe single

Ken, Leo en Hyuk, drie leden van de K-popgroep VIXX, hebben via Twitter een nieuwe single aangekondigd. Gonna Be Alright komt op 3 januari uit.

Het is voor het eerst in vier jaar dat leden van de Zuid-Koreaanse boyband muziek uitbrengen. In 2019 konden de fans nog genieten van de singles Walking en Parallel. Wat vooral opviel was dat de zeskoppige groep bij die gelegenheden nog maar uit drie leden bestond. Een jaar eerder bracht de K-popact nog een album uit waaraan alle zes leden meewerkten.

Van het drietal dat nu als VIXX Gonna Be Alright uit gaat brengen was Leo in de afgelopen jaren nog het meest actief. In augustus kwam er een mini-album van hem uit en een paar maanden eerder kwam hij met de single I’m Still Here.

Het is volgens de muzieksite NME onduidelijk hoe het in de toekomst verder gaat met VIXX. Mogelijk is de single de opmaat voor een album, maar het is niet duidelijk of de voltallige groep daarbij betrokken is

