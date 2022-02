Drie sterren voor ‘romkom’ Ik Wist Het: Innemende Sigrid Ten Napel omringd door stereotypes

Youtubers ‘zonder enig muzikaal talent’ scoren 1 miljoen views en 1,5 miljoen streams: ‘Bizar’

Het YouTube-collectief Bankzitters heeft binnen een paar dagen een enorme hit te pakken met het nummer Je blik richting mij. De videoclip is in zo’n vier dagen ruim 1 miljoen keer bekeken en het lied is al vijf dagen op rij het meest gestreamde nummer op Spotify. ,,We hebben altijd een grote bek, maar nu zijn zelfs wij verlegen.’’

16 februari