Dries Roelvink bekogelt snoepwinkel met eieren om 'Paas Baas Dries'

Een geel zwembroekje, gespierde armen en de naam 'Paas Baas Dries', dat schoot bij de Amsterdammer in het verkeerde keelgat. Op het facebookaccount van de Jamin laat Roelvink weten actie te ondernemen. ,,Dit kan niet zomaar jongens", en ,,Er is geen toestemming aangevraagd. Jullie horen wel iets van mijn advocaat morgen", dreigde hij gisteren in een reactie.



En daar liet Roelvink het niet bij zitten. Om nogmaals duidelijk te maken hoe woedend hij was op het nieuwste snoepgoed van de Jamin, bekogelde hij één van de winkels met eieren. Op beelden die in handen zijn van RTL Boulevard is te zien hoe de gebruinde Dries venijnig de eieren tegen het raam gooit.