Dronken Blue-zanger Lee Ryan sprak racistisch tegen stewardess en greep haar polsen vast

De zanger, die met zijn band hits scoorde als Sorry seems to be the hardest word (met Elton John), vloog afgelopen zomer van Glasgow naar Londen. Hij kwam slecht uit zijn woorden en wankelde op zijn benen, nadat hij op het vliegveld al een volledige fles port had gedronken. Eenmaal aan boord werd hem meer alcohol geweigerd en kreeg hij de vraag terug naar zijn stoel te gaan.

Daarop viel hij stewardess Leah Gordon lastig, schrijft onder meer The Guardian. ,,Hij maakte opmerkingen over mijn huidskleur: ‘je bent mijn chocoladeschatje’, ‘mijn chocoladekoekje’ en ‘ik ga chocoladekinderen met je krijgen’’’, aldus de vrouw vandaag in de rechtbank. ,,Het voelde alsof hij zei dat ik mooi was voor een zwart persoon, vanwege de manier waarop hij mijn huidskleur noemde.’’

Later vroeg de zanger haar ook nog om hem te zoenen. Het bleef niet bij woorden. Hoewel de vrouw hem vroeg weg te gaan, pakte Ryan haar beide polsen beet, voordat passagiers ingrepen, meldt BBC News.

De zanger zat met tranen in zijn ogen in de rechtbank en stelde dat zijn uitspraken speels geklets waren van een dronken man. Hij is geen racist en vindt ‘chocolade’ ook geen racistische term, aldus de ster. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde hem voor het aanvallen van de vrouw met racistisch oogmerk. Hij werd eveneens veroordeeld vanwege dronkenschap tijdens de vlucht, het aanvallen van een agent bij zijn arrestatie door hem te bijten en algemeen wangedrag tegen vliegtuigpersoneel.

Of en hoe lang hij de cel in gaat, is nog niet duidelijk.

